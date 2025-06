Lyon en Ligue 2, la chute d'un monument...tout profit pour Karel Geraerts ?

C'est d'autant plus vrai dans un milieu comme le football, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le Stade de Reims pourrait ainsi profiter des déboires de Lyon.

Il ne fait définitivement pas bon être un monument du football français ces derniers mois. En plus de Saint-Etienne, Montpellier et Reims, relégués en Ligue 2, c'est Lyon qui a trinqué hier soir, en étant également relégué dans l'antichambre de l'élite.

Cette fois, c'est une décision sur tapis vert qui a fait office de verdict historique. Dans le collimateur de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis un bon moment, l'OL a fini par payer ses graves problèmes financiers, de plus en plus lourds depuis l'arrivée de John Textor.

Reims à l'affût

Quatre descendants en Ligue 2, c'est un de trop. Si les Gones quittent effectivement la Ligue 1, c'est le Stade de Reims qui s'y maintiendra. Le club avait joué sa survie dans l'élite française via un barrage et s'était incliné contre le FC Metz. C'est donc lui et non les deux descendants directs qui serait repêché.

Un retournement de situation qui pourrait avoir de grandes conséquences pour Karel Geraerts et son adjoint Tim Smolders. Le duo était arrivé pour reconstruire le club en Ligue 2 mais pourrait donc bien défier la crème du football français la saison prochaine.

Il convient toutefois encore de parler au conditionnel : Lyon a confirmé faire appel de la direction de la DNCG dans la foulée de l'officialisation de la sanction. Qu'il assure ou non sa place en Ligue 1, la situation de l'OL est en tout cas exsangue.