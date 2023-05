Les Diables Rouges retrouveront en amical une équipe qu'ils n'ont plus affronté depuis 10 ans

La nouvelle a été annoncée ce lundi par l'Union Belge. La rencontre se déroulera à 20h45, au Stade Roi Baudouin.

La dernière fois que la Belgique avait affronté la Serbie, c'était le 07 juin 2013, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde. Les Diables s'étaient imposés 2-1.

It's been 10 years, Serbia. See you in November! 😉 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/YrQbixMm56