Genk sans son talisman face à l'Union : "J'ai été très choqué qu'il fasse cela"

Mike Trésor, meilleur passeur du KRC Genk cette saison, a été exclu en fin de match lors de la défaite contre l'Antwerp (2-1).

Probablement frustré et anormalement nerveux, Mike Trésor a lancé le ballon vers Jelle Bataille. Ce qui lui a valu une expulsion, et plus que vraisemblablement une suspension lors du match hautement important à l'Union ce dimanche.

Sur le plateau d'Eleven Sports, l'ancien Diable Rouge Gert Verheyen avait un peu de mal à comprendre l'agissement de l'ailier de Genk.

"Je le connais et je suis choqué qu'il fasse quelque chose comme ça", a déclaré Verheyen. "Surtout par rapport à Bataille, parce que ces gars-là ont beaucoup joué ensemble dans les équipes nationales de jeunes. Je pense que c'est très étrange que vous fassiez cela. Cela va un peu avec l'ambiance qui règne dans le stade (le Bosuil). Venir jouer football ici, mais il faut s'armer à l'avance."