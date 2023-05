Romelu Lukaku cash sur la performance des Diables au Qatar

Les Diables Rouges Thibaut Courtois, Axel Witsel et Romelu Lukaku ont été suivis par Prime pour le documentaire intitulé : "One for All". Le documentaire se penche principalement sur les problèmes rencontrés par les Red Devils lors de la Coupe du monde au Qatar.

Les réalisateurs du documentaire ont eu pas moins de six mois pour suivre Courtois, Witsel et Lukaku dans les coulisses, rapporte Het Nieuwsblad. Dans le documentaire, les Diables Rouges reviennent sur la Coupe du monde 2022, les relations avec leurs coéquipiers et leur vie personnelle. Romelu Lukaku s'exprime ainsi sur le documentaire. "Ce documentaire donne pour la première fois aux supporters mon opinion ouverte et honnête sur les Diables Rouges et sur ce qui, selon moi, a vraiment influencé notre performance au Qatar", déclare Lukaku. Witsel ne faisait pas partie de la dernière sélection du sélectionneur national Domenico Tedesco, mais il se contente de raconter son expérience de la Coupe du monde au Qatar dans le documentaire. "Je suis très heureux de pouvoir partager mon histoire et mes expériences sur ce que nous avons vécu ensemble avant et pendant le tournoi", déclare Witsel. Dans la bande-annonce du documentaire, Lukaku fait une déclaration frappante. "Si tout le monde est contre vous, vous ne pouvez pas devenir champion du monde", déclare Lukaku.