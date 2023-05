Quand le père d'Erling Haaland se fait exclure...après avoir jeté de la nourriture sur les fans du Real

Alfie Haaland, ancien joueur de City, aurait eu un comportement pour le moins déplacé à l'égard des fans du Real Madrid.

Depuis les loges, il aurait en effet provoqué des fans madrilènes et leur aurait même jeté des cacahuètes.

Une vidéo montre Alfie Haaland en train de provoquer des fans fans, une autre se faisant escorter par la sécurité hors des loges VIP.

Alfie Haaland being escorted from the Bernabeu after insulting and throwing food at the Real Madrid fans, as per @inakiangulo. pic.twitter.com/cIJnS2VEwh