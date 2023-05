Remonté contre l'arbitrage, le président de Genk évoque les trois choses qui le dérangent le plus

Le week-end dernier, le KRC Genk a connu un après-midi plus que morose à l'Antwerp. Les Limbourgeois ont enregistré une défaite amère et récolté en prime deux cartons rouges.

La frustration après la défaite à l'Antwerp le week-end dernier était particulièrement élevée du côté du KRC Genk. Le président Peter Croonen était aux côtés de Dimitri de Condé dans le tunnel des joueurs après le match. "Ce serait également très grave s'il n'y avait pas la moindre émotion. Cela n'a rien à voir avec la nervosité qui entoure les play-offs. On prend de l'avance et puis, malheureusement, on se fait distancer. D'ailleurs, il faut être deux pour danser le tango. Les gens nous montrent du doigt, mais ce n'est pas comme si nous nous étions disputés entre nous", a déclaré Croonen à Het Belang van Limburg.

Il y a trois choses qui le dérangent en tant que supporter de football, une sorte de frustration générale, comme il l'appelle lui-même. "Les penaltys sont si facilement sifflés. C'est disproportionné par rapport à la difficulté de marquer des buts. Deuxièmement, nous essayons de proposer un football attrayant et offensif. Je pense qu'il y a une différence entre les cartons pour protestation d'une part et les phases où l'intégrité d'un joueur est compromise d'autre part", poursuit Croonen.

Le président de Genk a constaté que, dans certaines phases, le jaune était donné alors qu'il aurait dû être rouge. Si son équipe reçoit ensuite deux cartons rouges, pour des choses beaucoup moins importantes, cela entraîne automatiquement de la frustration. "Je ne comprends pas très bien cela. Et troisièmement, je pense que les arbitres devraient être plus stricts en ce qui concerne les pertes de temps de jeu", conclut Croonen.