Wouter Vrancken : "Le rôle du Club de Bruges sera également important"

Le KRC Genk est confronté à un double duel avec l'Union SG. Les Limbourgeois ne devront perdre aucun point pour continuer à rêver du titre.

La frustration était grande au KRC Genk le week-end dernier, dans les derniers instants du match contre l'Antwerp FC. "C'était une déception et jusqu'aux cartons rouges, ce n'était pas trop mal", a déclaré Wouter Vrancken à Het Laatste Nieuws. "La meilleure équipe de football ne gagne pas toujours, bien sûr. Contre l'Antwerp, nous avons perdu parce que nous avons commis une erreur. Si vous regardez les statistiques, un match nul aurait été plus correct", poursuit-il.

A l'Antwerp, on ne veut toujours pas parler du titre, une tactique que Vrancken remarque. "Il veut se protéger et protéger son équipe. Il sait très bien que l'Antwerp est favori, mais il n'en reste pas moins que les trois équipes - l'Antwerp, l'Union et nous - ont encore tout en main. Dans ce contexte, le rôle du Club de Bruges sera également important."