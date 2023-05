L'Union, mieux placée que jamais pour le titre ? "Nous préférons être chasseurs plutôt que chassés"

L'Union Saint-Gilloise s'est bien relancée dans ces Champions' Play-offs et, avec seulement un point de retard sur l'Antwerp, est dans une bonne position pour tenter d'aller chercher le titre.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, a évoqué les chances de titre de son équipe. "Il semble que nous nous dirigions vers un duel avec l'Antwerp. Mais la semaine prochaine, les rôles peuvent être inversés. Je n'ai pas encore éliminé le KRC Genk. Le vainqueur final sera toujours un champion mérité."

Les Unionistes sont dans une situation bien différente que lors de la saison dernière. De leader chassé, ils sont passé à la position du chasseur. Une position qui convient à Bormans. "Nous préférons être le chasseur plutôt que le chassé. La saison dernière, nous étions en tête pendant toute la saison, mais soudain, cette avance a été réduite de moitié et la concurrence s'est rapprochée. De toute façon, c'est une question de mental. Maintenant, c'est différent. Nous avons moins à perdre et plus d'expérience."

Réponse dans trois semaines...