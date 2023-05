Quand le coach de l'AC Milan se fritte avec une légende du club

Ce mardi soir, l'AC Milan n'a jamais fait le poids face à l'Inter. Les Rossoneri ont perdu 1-0 (agg : 3-0) et quittent la Ligue des Champions au stade des demi-finales.

Sur le plateau de Sky, l'ancien joueur du Milan et désormais consultant Alessandro Costacurta a critiqué la prestation de ses anciennes couleurs. "Milan a fait tous les efforts nécessaires mais je n'ai pas vu l'énergie nécessaire pour renverser la situation. Il n'y avait pas d'enthousiasme, pas d'envie d'attaquer. L'engagement était là, mais il manquait la confiance", avait analysé l'Italien.

Des propos auxquels à répondu le coach du Milan AC, Stefano Pioli, non sans un certain agacement. "Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'est pas juste de parler de l'envie des joueurs, qui ont tout donné à l'aller et au retour. L'Inter méritait de gagner et nous les félicitons, mais parler d'envie ne me semble pas correct."

"Nous avons manqué les 15 premières minutes du match aller, ce qui a également conditionné le match de ce soir. Je pense que nous avons fait une bonne première mi-temps où nous avons créé deux ou trois occasions de but. Nous aurions pu changer le match. C'est dommage que nous n'ayons pas rallié la finale car nous sommes arrivés jusqu'en demis avec beaucoup de mérite", a également analysé Pioli.