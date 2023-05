Kevin De Bruyne, futur Ballon d'Or ? "Ils vont voter pour lui !"

Très bon à nouveau face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne sera l'un des favoris au prochain Ballon d'Or. En cas de victoire en finale de la C1, cet ancien très grand attaquant belge voit le Belge enfin soulever la prestigieuse récompense individuelle.

Kevin De Bruyne est actuellement l'un des meilleurs jouuers au monde. Personne ne dira le contraire. Serait-ce enfin son année, lui qui avait déjà battu le record pour un Belge en terminant 3e du dernier Ballon d'Or.

Marc Degryse, légende du Club de Bruges, d'Anderlecht et des Diables Rouges, voit bien le milieu de terrain soulever la récompense individuelle en octobre prochain - à condition de gagner la finale de la Ligue des Champions, bien entendu.

"S'il gagne la Ligue des champions maintenant, en plus du titre national qui est presque certain avec Man City et peut-être aussi la finale de la FA Cup, les gens voteront de toute façon pour lui", a estimé Degryse dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

En cas de victoire de City, Erling Haaland sera par contre un très gros concurrent pour De Bruyne. "Haaland est également éligible, mais il a dix ans de moins (que De Bruyne)", considère Degryse.