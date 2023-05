Chadli admiratif envers Legear : "C'était une grande fierté"

Ce jeudi après-midi, le jubilé de Jonathan Legear avait lieu au stade de la Cité de l'Oie.

Jonathan Legear a décidé de dire stop au football professionnel à l'âge de 36 ans. L'ailier, qui évolue à Visé en Nationale 1, voulait fêter son départ du foot pro comme joueur avec un jubilé au cours duquel on retrouvait du beau monde. "On se connaît depuis très longtemps puisqu'on s'est connu à l'école primaire puis on était ensemble dans les écoles de jeune même s'il était un peu plus âgé que moi. Je l'apprécie énormément et je viens aujourd'hui pour lui faire honneur. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que personne et sa carrière de footballeur. Je l'adore", a confié Nacer Chadli.

Jonathan Legear a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel et compte gravir petit à petit les échelons en tant qu'entraîneur. "Il adore le football et il doit aller jusqu'au bout. Il a acquis beaucoup d'expérience tout au long de sa carrière et je me réjouis de voir ce que cela va donner", a expliqué le joueur de Westerlo.

Chadli a ensuite évoqué une anecdote à propos de son ami. "Je me rappelle de son premier goal à Anderlecht alors qu'il n'avait que 17 ans, il était superbe. Alors âgé de 15 ans, je jouais chez les jeunes et je voyais qu'il avait percé au plus haut niveau. C'était une grande fierté car je le côtoyais depuis que j'étais tout petit. C'était magnifique de le voir illuminer les pelouses de D1A", a conclu Chadli.