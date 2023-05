La Gantoise peut-elle encore se louper ? "Rappelez-vous contre Ostende..."

La Gantoise survole ces Europe Play-offs. Avec 7 points d'avance sur le Standard à trois journées de la fin, les Buffalos ne sont plus qu'à une toute petite marche de la qualification européenne.

La Gantoise a montré de grosses qualités offensives, avec une belle victoire face au Cercle de Bruges le week-end dernier (0-4).

"Nous avons deux attaquants qui marquent facilement. C'est ce qui nous a manqué lors de la première moitié de la saison. A l'époque, seul Hugo Cuypers marquait. Maintenant, nous en avons deux (avec Orban, nda). Je regrette que Tarik n'ait pas marqué", a déclaré le capitaine Sven Kums à Het Laatste Nieuws.

La Gantoise peut entériner sa victoire en Europe Play-offs dès ce samedi, face à Westerlo. "Tant que ce n'est pas certain, ce n'est pas fait", a prévenu Kums. "Contre Ostende, nous l'avions laissé passer."

Une victoire en Play-offs 2 qualifierait donc La Gantoise pour un tour préliminaire européen. Ce qui veut dire que la saison prochaine commencerait très vite pour eux. "Nous avons déjà fait l'expérience à maintes reprises qu'il faut commencer tôt et courir longtemps en championnat. C'est pour cela que l'on joue beaucoup et que l'on s'entraîne le moins possible", a blagué Kums.