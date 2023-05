Un ancien entraîneur du FC Bruges placé aux soins intensifs

En novembre 2011, il prend la succession d'Adrie Koster au Club, limogé après une série de quatre défaites. Christoph Daum amènera Bruges à la deuxième place, mais demande la résiliation de son contrat en mai 2012 pour raisons personnelles

En novembre 2011, Christoph Daum débarquait sur le banc du Club de Bruges. Entraîneur allemand à succès (ex-Cologne, Leverkusen, Stuttgart, Francfort, Besiktas, Fenerbahçe), il ne reste que quelques mois en Venise du Nord et quitte Bruges en mai 2012 pour raisons personnelles. Durant son court passage, il ramène les Gazelles à la deuxième place et enregistre un bilan de 19 victoires, 3 partages et 9 défaites.

Sur la touche depuis son départ de l'équipe nationale de Roumanie en 2017 en raison de la non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, l'homme de 69 ans vient d'être admis aux soins intensifs de l'hôpital de New-York, rapporte RTL. Atteint d'un cancer du poumon, Christoph Daum a subi une intervention médicale il y a quelques semaines à la suite de laquelle une infection s'est déclarée.