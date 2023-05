(Officiel) Le RFC Liège recrute un joueur de l'Olympic Charleroi

Dans la foulée du départ de son meilleur buteur Jérémy Perbet, le RFC Liège a annoncé l'arrivée d'un élément défensif dans son noyau.

Jérémie Lioka Lima (24 ans) a signé un contrat de deux saisons au RFC Liège. L'ancien joueur de Valenciennes évoluait depuis 2020 à l'Olympic Charleroi.

"Formé aux Lilas et la Jeanne d’Arc de Drancy, ensuite à Valenciennes et affilié à l’Olympic depuis 2020, Jérémie vient de connaître quelques mois difficiles et était en fin de contrat. Il peut évoluer aussi bien à droite et à gauche de la défense", explique le communiqué.