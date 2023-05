Direction la Premier League pour Jérémy Doku ?

Après une deuxième grosse partie de saison, le Diable pourrait quitter Rennes cet été et rejoindre la Premier League.

Après une première partie de saison difficile et jonchée de blessures, Jérémy Doku preste à son meilleur niveau au Stade Rennais, à tel point qu'il est largement devenu le meilleur élément de son équipe sur les dernières semaines.

Auteur de cinq buts et deux passes décisives lors des six dernières rencontres de Ligue 1, le joueur de 20 ans pourrait profiter de cette forme pour rejoindre le championnat qu'il affectionne le plus, la Premier League. Les Bretons doivent vendre pour recruter Arnaut Danjuma et selon les informations de Foot Mercato, c'est Doku qui pourrait aider les Rouges et Noirs à se procurer ces liquidités.

D'après le média français, le Diable Rouge aurait une côte énorme en Angleterre et plusieurs clubs seraient prêts à s'attacher ses services. Si Jérémy Doku a largement prouvé qu'en prestant à son meilleur niveau il était largement capable d'évoluer en Angleterre, sa fragilité devra être un point à améliorer rapidement pour survivre à l'intensité de la Premier League.