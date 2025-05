L'Union championne plutôt que Bruges ? "Rien à perdre !"

Les play-offs ont été très difficiles pour les Buffalos. Seul un déplacement à Anvers leur a permis de s'imposer, sans quoi ils ont perdu huit fois. Que pourront-ils vraiment faire lors de leur déplacement à l'Union ?

Les Buffalos n'ont plus rien à jouer. Ils sont assurés de la sixième place et n'ont plus que leur honneur à laver après des PO catastrophiques. L'Union, quant à elle, remportera le titre en cas de victoire.

Beaucoup de supporters Gantois entendent déjà dire que la saison est bel et bien terminée, et ce, depuis un bon moment. Mais s'ils ont le choix, beaucoup préfèreraient probablement que l'Union soit championne plutôt que son grand rival, le Club de Bruges.

Rien à perdre

Le match sera... bizarre pour Dante Vanzeir, ancien de la maison : "Oui, cela reste un peu spécial pour moi en tant qu'ancien joueur de l'Union", avait-il admis après le match contre Genk (lire ICI). Ce dernier souhaite évidemment à son ancien club de remporter le titre, même s'il défendra les couleurs adverses.

Pour l'entraîneur Danijel Milicevic, le match contre les Bruxellois sera un match sans enjeu et sans pression pour son équipe : "L'Union a réalisé une belle saison et de super play-offs. Nous n'aurons rien à perdre à Bruxelles."

Son capitaine, Sven Kums, jouera son dernier match et restera pro jusqu'au bout : "En tant que professionnel, nous jouons chaque match pour le gagner."