🎥 "Je n'avais qu'un seul pu**** d'objectif !" : Noa Lang fait le show lors de la célébration du titre

C'est la fête à Eindhoven, les joueurs du PSV célèbrent leur titre de champion acquis au terme d'un finish de folie en Eredivisie. Des vieilles connaissances passées par Bruges, étaient de la partie.

Le PSV a réussi à décrocher un nouveau titre de champion, le 26e de l'histoire du club. Comme il se fait habituellement, les joueurs et le staff n'ont pas manqué de célébrer cela à bord d'un véhicule en plein cœur d'Eindhoven.

Noa Lang était bien sûr de la partie et était surtout dans son élément lors de ces célébrations. Il a fait le show durant la parade pour communier avec les milliers de supporters du PSV présents.



Arrivés ensuite sur la place de l'Hôtel de Ville, les joueurs se sont adressés à leurs supporters. L'ancien Brugeois l'a fait à sa manière : "Nous n'avons pas toujours été les meilleurs amis. Mais je n'avais qu'un seul pu**** d'objectif. L'année dernière, j'avais fait une promesse. J'avais dit que l'année prochaine, nous serons de nouveau ici !"



Egalement passé par Bruges, Ivan Perisic était de la fête du haut de ses 36 ans. Il ponctue en beauté une carrière remplie et riche. Le Croate a également diverti le public avec le fameux "Waar is da feestje".

A leurs côtés, Johan Bakayoko a également célébré un titre qui ponctue sur une note positive, une saison à 9 buts et un assist en 30 matchs.