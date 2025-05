Son sourire en dit long : Dries Mertens sait-il où Kevin De Bruyne signera la saison prochaine ?

Kevin De Bruyne devra bientôt prendre une décision difficile quant à son avenir. Naples semble être une option sérieuse pour le Diable Rouge.

Les supporters de football belges vont suivre de près ce qui se passera à Naples cet été. La plus sérieuse rumeur qui circule actuellement est bien sûr celle d'une éventuelle signature de Kevin De Bruyne.

Il a récemment annoncé qu'il quittait Manchester City et fera effectivement ses adieux au public ce soir. Mais le milieu de terrain n'est pas encore prêt à arrêter le football. Il étudie désormais d'autres options pour poursuivre sa carrière et Naples est l'un des prétendants. Dries Mertens semble en tout cas en savoir un peu plus.

A la question de savoir si KDB s'était déjà renseigné sur Naples, Dries Mertens a répondu ne pas savoir lors de l'émission Extra Times. Mais c'est son grand sourire, très révélateur, qui l'a trahi sur ce point.

En effet, pour l'analyste flamand Filip Joos, la donne est justement très claire : "Je ne sais pas ce que cela signifie dans la langue de Dries Mertens, mais ça veut dire oui. Non pas que je l'accuse de mentir, mais il y a eu des contacts avec Kevin De Bruyne au sujet de Naples", a-t-il affirmé en studio.

Naples est en passe d'être sacré champion d'Italie, une opération qui pourrait peser dans la balance de potentiels transferts, désireux de rejoindre une ville acquise à un club qui joue les premiers rôles, et qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine.