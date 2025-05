Verra-t-on tout de même Stijn Stijnen en JPL ? "Ce genre de chose est sanctionné et se paie cash"

La promotion éventuelle du Patro a pris du plomb dans l'aile suite à la lourde défaite du match aller des barrages face au Cercle.

Plus éloignée que jamais suite à la lourde défaite face au Cercle, la promotion reste un objectif pour Stijn Stijnen qui ne perd pas encore espoir : "Continuer à y croire ? Il faut aussi être réaliste", réagit-il dans des propos repris par Gazet van Antwerpen.



Battu 1-5, le Patro devra remonter quatre buts au Jan Breydel, la tâche s'annonce compliquée face au Cercle : "D'une part, la déception est là, mais je comprends aussi. Car tu joues contre une équipe avec beaucoup de qualités", a expliqué Stijnen.

Il faudra un miracle

"Nous savions que nous allions affronter la meilleure équipe des barrages de relégation. C'est pourquoi nous devions profiter de leur manque de confiance, mais nous ne l'avons pas fait. Nous étions en revanche nous-mêmes peut-être impressionnés par l'enjeu et avons montré trop de respect dans les duels", analyse-t-il.

"Avec le ballon, nous n'étions pourtant pas si mauvais, car nous avons bien créé des occasions. Seulement, nous étions presque nulle part dans les duels et on ne peut pas se le permettre dans un tel match. Ce genre de chose est sanctionné et se paie cash."

Vendredi, il y aura le match retour, mais celui-ci semble n'avoir aucun enjeu au vu du défi à surmonter : "Normalement, c'est fini pour nous. Il faudra un miracle. Aussi parce que tu vas à nouveau jouer contre une équipe qui a beaucoup plus de qualité. Nous devons d'abord nous remettre de ce match et ensuite voir comment nous allons l'aborder", a admis l'ancien portier de Bruges.