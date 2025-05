Un propriétaire de club Anglais restera actif en Belgique : "Il est trop sont souvent remis en question à tort"

Les Kerels devront reprendre de l'échelon inférieur la saison prochaine. Cette descente devrait engendrer plusieurs changements au sein du club, et pas que dans l'effectif.

Vincent Tan restera propriétaire du KV Courtrai malgré la descente en Challenger Pro League. Le propriétaire malaisien n'est pas populaire auprès de tous les supporters, encore moins suite à la relégation du club.

Mais selon le directeur des opérations Jelle Brulez, il reste un homme très engagé envers le club : "L'engagement et l'implication de Vincent Tan sont souvent remis en question à tort", a déclaré Brulez au Het Nieuwsblad.

"Les chiffres prouvent le contraire. La saison dernière, il y a eu une augmentation de capital de dix millions, et la saison d'avant, il a investi huit millions. Structurellement, avec ces deux additions, il œuvre clairement à une meilleure organisation du club", explique-t-il.

"En vue de la saison prochaine, la structure du club ne sera pas changée, au contraire elle sera encore renforcée", comme l'a rapporté Ken Choo, le bras droit de Tan. "Avec Nils Vanneste comme directeur sportif, nous embauchons quelqu'un qui connaît bien le club et le football. Et Jelle Schelstraete doit contribuer à une vision à long terme du club."

Le KV débutera une nouvelle campagne avec pour but de remonter en JPL le plus rapidement possible. Mais on sait combien cette mission est compliquée, comme le diront le Beerschot ou encore Zulte Waregem.