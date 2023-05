Un Diable Rouge pourrait en remplacer un autre à l'AC Milan

Les Diables n'ont pas vraiment convaincu cette saison à l'AC Milan et certains seront probablement remplacés cet été.

L'AC Milan était une équipe amusante à suivre cette saison pour les amateurs de football belge. Avec Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere, San Siro devait porter les couleurs noir-jaune-rouge à de nombreuses reprises cette saison... mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu.

Aster Vranckx fut en manque total de temps de jeu, tandis que De Ketelaere n'a pas trouvé le chemin des filets à la moindre reprise et Divock Origi n'a jamais réussi à convaincre Stefano Pioli. Il devrait donc y avoir du changement cet été et l'ancien Brugeois est cité avec davantage d'insistance en prêt du côté de Monza.

A la pointe de l'attaque, Divock Origi pourrait aussi recevoir son bon de sortie et être remplacé par... un autre Diable Rouge. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la formation italienne voudrait en effet faire de Lois Openda son attaquant titulaire pour la saison prochaine. Le Lensois serait une cible financièrement abordable pour l'AC, qui pourrait s'en sortir en offrant 25M€ au RC Lens.

Auteur de 19 buts et trois passes décisives en Ligue 1, le joueur de 23 ans est un grand artisan de la (presque) qualification Sang & Or pour la prochaine Ligue des Champions et voit son profil validé à San Siro.