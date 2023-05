Un Diable Rouge et un ancien Anderlechtois dans le onze type de la saison en Ligue 1

Ce dimanche soir avait lieu la cérémonie des Trophées UNFP 2023.

Auteur d'une magnifique saison avec Lens, Loïs Openda figure dans le onze type de la saison en Ligue 1 des Trophées UNFP tout comme ses coéquipiers Samba, Danso et Fofana.

Sacré champion de France, le Paris Saint-Germain compte également quatre représentants, à savoir Hakimi, Mendes, Messi et Mbappé. On retrouve également l'ancien Anderlechtois Mbemba (OM), Rongier (OM) et Thuram (OGC Nice).