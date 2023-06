Deux retours du côté du Standard de Liège

Ce samedi soir (20h30), le Standard de Liège se déplacera à la Ghelacamo Arena pour y affronter La Gantoise lors de la dernière journée des Playoffs 2.

Geoffrey Valenne pourra quasiment compter sur l'ensemble de son groupe pour ce déplacement à Gand. "Je suis ravi de cette semaine quand je regarde un an en arrière lorsque j'étais en train de reprendre cette équipe en main. L'état d'esprit était très laborieux. Aujourd'hui, les résultats n'ont pas été positifs en Playoffs 2 mais j'ai la chance d'avoir un groupe pro et réceptif", confie d'emblée le T1 intérimaire du Standard de Liège en conférence de presse.

"J'ai eu 22 joueurs à l'entraînement aujourd'hui, ce qui est exceptionnel en cette fin de saison. Cela montre l'envie de chacun de jouer cette dernière rencontre de la saison. Au rayon des absents, il y a Gilles Dewaele qui effectue tout doucement son retour et qui sera prêt pour la reprise et Stipe Perica qui a l'épaule déboitée. Pour le reste, tout le monde est sur le pont et je peux compter sur les retours de Marlon Fossey et Philip Zinckernagel", explique Valenne. "Laurent Henkinet sera absent car il a un rendez-vous familial à honorer et on n’a pas voulu le bloquer", conclut-il.