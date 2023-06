Avant de défier l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Istanbul ce samedi soir (21h), le Cyborg s'est présenté en zone mixte ce mardi pour évoquer cette rencontre si importante.

Samedi (21h), Manchester City défie l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Un choc au sommet du football européen que Erling Haaland aborde avec confiance.

"Bien sûr, je sens cette responsabilité, mais je suis persuadé que nous sommes une bonne équipe. Et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour l'emporter. Il nous reste un match pour entrer dans l'histoire, et je ferai tout ce que je peux pour que cela se produise", a expliqué le Norvégien.

"Il m'est arrivé d'être un peu nerveux avant les matches, puis de regarder autour de moi et de voir l'équipe qui débute, qui est plutôt bonne. Je suis alors beaucoup plus confiant et j'ai envie de bien faire. C'est une équipe formidable et je suis très heureux d'être ici."