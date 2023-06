Olivier Deman réagit à sa sélection chez les Diables Rouges

Le joueur du Cercle de Bruges était la grosse surprise dans la sélection dévoilée par Tedesco.

Mardi, le sélectionneur national Domenico Tedesco a annoncé sa sélection dans laquelle on retrouve Olivier Deman, le joueur du Cercle de Bruges. "L'entraîneur m'avait déjà appelé dimanche matin, alors que j'étais dans la voiture", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "C'était un peu un choc. Même si j'avais déjà entendu dire que je pourrais recevoir un coup de fil".

Il s'agit tout de même d'une récompense pour un joueur qui a même été relégué dans le noyau B par Bernd Storck il y a trois ans. "Je n'ai joué qu'un seul match sous sa direction. J'ai été autorisé à monter contre Genk et nous avons perdu. Ensuite, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'utiliser dans la lutte contre la relégation et j'ai été mis à la cave avec beaucoup d'autres gars. Sans trop d'explications".

Pendant un certain temps, Deman a même cru que sa carrière professionnelle était terminée. Le week-end dernier, Muslic l'a de nouveau laissé sur le banc, un choix incompréhensible pour de nombreux supporters brugeois. "Ce week-end, j'ai commencé sur le banc, parce qu'ils voulaient me donner un peu de repos. Mais certaines personnes au sein du club en savaient déjà plus. Ce n'est qu'après le match qu'ils m'ont dit que je faisais également partie de la présélection pour les Diables Rouges."