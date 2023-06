La Pro League justifie l'augmentation du prix des abonnements

Les abonnements vont augmenter en vue de la saison 2023-2024. Pour certains clubs, cette augmentation est significative.

La saison 2023-2024 de la Jupiler Pro League va connaître quelques changements, notamment au niveau du prix des abonnements. En effet, comme l'a révélé Het Laatste Nieuws, certains clubs vont augmenter le prix de leurs abonnements en vue de la saison prochaine et cela pourrait déplaire à plusieurs supporters.

Un changement qui ne surprend pas vraiment la Pro League comme le justifie Stijn Van Bever, porte-parole, au Soir. "Le coûte de la vie est devenu 5,2% plus cher qu'il y a un an. La hausse des prix pratiquée par un grand nombre de nos clubs doit dès lors être considérée sous cet angle."

Avant d'ajouter que tout a augmenté en citant les prix de l'énergie, les salaires et de rappeler qu'un club ne peut procéder à ce genre d'augmentation qu'une fois par an et qu'il y aura plus de matchs puisque la saison 2023-2024 comportera des playoffs à tous les niveaux.