Très mauvaise nouvelle pour les supporters belges

Tous les prix des abonnements ont augmenté en vue de la saison prochaine. Certains clubs ont mis en place une très grosse augmentation par rapport à cette année.

Alors que la saison 2022-2023 vient de se terminer, les yeux sont déjà rivés sur la saison 2023-2024. Les ventes d'abonnements ont déjà commencé mais les prix devraient faire mal aux portefeuilles des supporters belges... enfin pas tous !

En effet, selon des chiffres publiés par Het Laatste Nieuws, neuf clubs de D1A vont proposer un abonnement plus cher avec en moyenne une augmentation de 4,57%. Cependant, certains clubs ont décidé de dépasser ce pourcentage. Du côté du Standard, on passe de 145 à 162 euros (+11,7%), de 180 à 205 euros pour l'Union (+13,9%) et pour Anderlecht, les prix restent inchangés : 250 euros.

Du côté de Charleroi, la politique est différente puisque le club a décidé de faire baisser ses prix.