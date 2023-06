Ligue des Nations : Mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas

Blessé samedi à un mollet lors de l'entraînement, Matthijs de Ligt est forfait pour le Final Four de la Ligue des nations avec les Pays-Bas. Le défenseur central âgé de 23 ans est remplacé par Daley Blind (33 ans).

Matthijs de Ligt misses the #NationsLeague Finals due to an injury... 😕



Get well soon, @mdeligt_04. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/74xVo3amKB