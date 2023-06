📷 Kevin De Bruyne (et un coéquipier en particulier) font le show après le triplé de Manchester City

La fête est très loin d'être finie à Manchester. Depuis le titre en Ligue des Champions, les Citizens et leurs fans savourent.

Ce lundi soir, les joueurs et le staff ont été acclamés par la foule. Ils ont paradé au bord d'un bus ouvert dans les rues de Manchester, brandissant les trophées de la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup.

Kevin De Bruyne, l'un des hommes de la saison, a été fêté abondamment par les supporters. Le Diable Rouge a pris du bon temps avec ses coéquipiers.

Si De Bruyne était exalté (on le comprendra) par les célébrations de cette saison folle, que dire de Jack Grealish ! L'Anglais, réputé pour être un sacré fêtard, régale la toile de vidéos toutes plus hilarantes les unes que les autres depuis le titre de samedi soir.

Ce lundi, lors des célébrations, il s'est encore distingué avec une réplique dont il a le secret, réclamant de l'alcool. "La dinde a besoin de se nourrir !".

ūü¶É “The Turkey needs feeding!!”



Jack Grealish is definitely enjoying this #MCFC Treble parade ūü§£ūü§£ pic.twitter.com/LlIQvmpuYj