Un Florian Kohfeldt ambitieux explique les raisons de sa venue à Eupen : "J'ai refusé des offres de Bundesliga"

Premier entraînement ouvert au public ce jeudi en fin de matinée du côté d'Eupen et première conférence de presse du nouvel entraîneur principal des Pandas.

Après une belle expérience avec plus de 170 matchs en Bundesliga où il a entraîné le Werder Brême, entre novembre 2017 et mai 2021, et le VfL Wolfsburg d’octobre 2021 à mai 2022, Florian Kohfeldt a pris une année sabbatique avant de rebondir à Eupen. "Les premières discussions avec Eupen remontent à plusieurs mois et j'ai bien réfléchi avant de signer mon contrat ici. J'avais également des offres de clubs de Bundesliga, mais j'avais envie de découvrir un nouveau championnat et de partir à l'étranger après dix ans de carrière en Allemagne et une année de repos. L'ambiance familiale qui règne ici et les ambitions sportives avec ce dessein de disputer les Playoffs 2 m'ont poussé à rejoindre Eupen. De plus, je connais bien le championnat belge", confie le technicien allemand en conférence de presse.

© photonews

Le nouveau T1 des Pandas est particulièrement satisfait de son premier entraînement. "L’équipe est constituée de beaucoup de jeunes très talentueux qui prennent plaisir à jouer, ce qui est très important. Ma philosophie ? Un jeu offensif, agressif et rapide avec une possession de balle non stérile et du contre-pressing. Je veux donner une identité à l'équipe et laisser une trace à Eupen après mon départ", ajoute-t-il.

Si la presse allemande affirme qu’il joue sa carrière en Belgique, l’entraîneur ne se sent pas du tout sous pression. "Je ne ressens aucune pression, je vais juste mettre tout en œuvre pour que l’équipe atteigne ses objectifs. À Wolfsburg, nous avions réalisé un bon deuxième tour et le club s'était sauvé. J'aime bien miser sur les jeunes et cela fera partie de mes devoirs ici à Eupen", conclut Florian Kohfeldt.