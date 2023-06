Didier Deschamps amer : "On aurait pu mieux faire"

La France s'est imposée 3-0 face la modeste sélection de Gibraltar ce vendredi au Portugal à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de l'Euro 2024.

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps était partagé, lui qui espérait un score plus large. "On est venu pour gagner, être efficace, mais on ne met que trois buts. On aurait pu mieux faire, mais bon", a lâché le Français au micro de TF1. "On aura un match plus compliqué lundi (contre la Grèce, ndlr), les intentions étaient bonnes, il manquait quelque chose pour les mettre en difficulté. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts, après sans les poteaux et les barres… On pouvait marquer plus. Je ne cherche pas d'excuses, on aurait pu mieux faire, mais on a fait le job. C'est très bien avant le dernier match pour tous, ils auront besoin de repos."

Le patron des Bleus a ensuite évoqué l'état du terrain. "Irrité ? Non, la pelouse on interdit de l'arroser pour mettre de la vitesse... Le contexte était un peu inhabituel. Il y a eu quelques erreurs techniques, on peut y mettre plus de rythme, de percussion mais il faut faire le job le mieux possible on peut faire toujours mieux mais c'est très bien comme ça. Lundi on a un match important, on va avoir un stade rempli à bloc. J'espère que les rugbymen demain ne vont pas trop abîmer la pelouse", a conclu Deschamps.