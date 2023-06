Le fossoyeur de Leicester et ses Diables s'offre un retour

Après 4 ans passés à la tête de Leicester, une FA Cup remportée en 2020 et une relégation en Championship cette saison, Brendan Rodgers retourne au Celtic Glasgow. Cela est officiel depuis ce lundi.

Rodgers s'était totalement relancé lors de son premier passage au Celtic. Arrivant de Liverpool, il avait remporté - en 3 saisons - 3 titres de champion, deux coupes de la ligue et deux coupes d'Ecosse.

Rodgers remplace Ange Postecoglou, parti à Tottenham. Il a signé un contrat de 3 ans.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌