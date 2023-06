Romelu Lukaku, les idées claires

Dans le même temps, Lukaku a également été cité du côté de l'Aarabie Saoudite. Au Moyen-Orient, on lui aurait proposé un salaire annuel de 20 millions d'euros.

La tendance semblait se dessiner ces derniers jours : Lukaku veut rester en Europe. Comme l'annonce le très réputé et fiable Fabrizio Romano, le numéro 10 des Diables Rouges aurait fait savoir aux Saoudiens qu'il appréciait leur marque d'interêt, mais qu'il voulait rester à l'Inter.

Reste encore à voir comment se dérouleront les négociations avec Chelsea. Tout résidera dans la difficulté pour l'Inter d'à nouveau pouvoir se faire prêter Lukaku. Surtout que Koulibaly, que Chelsea pensait proposer dans le cadre d'une transaction à l'Inter, serait finalement intéressé par rejoindre le championnat saoudien.

Le Belge pourrait même se rendre à Londres en personne.

Understand Romelu Lukaku has decided to continue in Europe despite important proposal received from Saudi. He’s NOT joining now 🚨🔵🇸🇦



Lukaku appreciated the effort but he’s not ready yet to leave European football. Inter have ball in their court — no agreement yet with Chelsea. pic.twitter.com/nHvTJmVPnl