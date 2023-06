Grand changement concernant les matchs arrêtés

Lors de la saison 2022-2023, une rencontre arrêtée a fait couler beaucoup d'encre : celle entre Charleroi et Malines, du 12 novembre 2022.

Alors que Charleroi menait au score (1-0) face à Malines, les fans Carolos avaient provoqué l'arrêt définitif du match suite à des jets de fumigènes - l'arbitre avait déjà dû prononcer plusieurs avertissements et renvoyer les 22 acteurs une première fois aux vestiaires.

Suite à l'arrêt définitif de la rencontre, Charleroi espérait une issue positive, fondée sur une jurisprudence antérieure. Une décision avait d'ailleurs rendue en premier recours en ce sens : la rencontre pouvait normalement reprendre à partir de la minute de son interruption.

Un appel avait ensuite été déposé. Charleroi perdra finalement sur tapis vert (0-5), sur décision de la CBAS. Les Carolos manqueront les play-offs 2 suite à ces trois points perdus.

La Dernière Heure explique que ce cas a été la grande source d'inspiration de la fédération belge, qui a procédé à une refonte du règlement. Ainsi, les rencontres arrêtées devront désormais aller à leur terme, et ce, dès la saison 2023-2024. On ne risque donc plus de vivre un Charleroi - Malines "bis" de sitôt.