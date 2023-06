🎥 Dante Vanzeir a retrouvé le chemin des filets

Ce mercredi dans le cadre d'une rencontre de MLS opposant les New York Red Bulls au Charlotte FC, Dante Vanzeir a marqué le but du 1-2 à la 53e, 8 minutes après son entrée au jeu. Le score final de la rencontre sera de 2-2.

Elias ➡️ Dante and we're back in the match!@Audi I #RBNY pic.twitter.com/648oLxGzyH