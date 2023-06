Le RFC Liège sera très rapidement fixé

Le début de saison semble abordable pour le Matricule 4, qui saura directement à quoi s'attendre pour son retour dans le monde professionel.

C'est un événement attendu par beaucoup d'observateurs en Province de Liège et par bien d'autres au sein de notre pays : le retour du RFC Liège dans le monde professionnel, 29 ans plus tard. Pour sa première dans ce format de la Challenger Pro League, Gaëtan Englebert et ses joueurs recevront Dender, avant de se rendre à Sclessin pour un derby, déjà, contre le SL16 FC.

Quatre arrivées et six départs à Rocourt

Après sa multitude de prolongations annoncée dès la fin de la saison, le RFC Liège a légèrement modifié son effectif en vue de la saison prochaine. Jérémy Perbet parti à Winkel, l'attaquant français le plus prolifique de la saison en Nationale 1 a été remplacé par Adriano Bertaccini, d'un but son dauphin.

Goffin, Reuten, Besson, Prud'homme, Gendebien ont également quitté le Football Club Liégeois. Dans le sens des arrivées, le défenseur Jérémie Lioka, le milieu de terrain Reno Wilmots et l'attaquant Alessio Cascio ont tous les trois paraphé un contrat de deux ans. Un noyau qui semble presque finalisé, qui compte 21 joueurs sous contrat et qui semble prêt pour la Challenger Pro League.

Liège sera vite fixé

Le début de calendrier semble relativement abordable pour le RFC Liège, qui pourra directement estimer ses objectifs avec un petit peu plus de précision. Dender, 9e sur 12 la saison dernière, sera le premier à se rendre dans l'antre des Sang & Marine, avant que Liège ne se déplace au SL16 FC, 10e du défunt championnat.

Si la réception d'Ostende pourrait s'avérer difficile, le déplacement à Deinze (8e/12) constituera une belle occasion de prendre de nouvelles unités rapidement. Un début de saison qui paraît abordable, qui pourrait permettre au RFCL de se mettre en confiance et de creuser un premier petit écart avec le bas de tableau.

Si ces premières rencontres ne sont pas aussi bonnes qu'espérées, Liège sera alors confronté à la réalité du monde professionnel et devra mettre les bouchées doubles pour accrocher le bon wagon. Premier élément de réponse le 12/08, sur le coup de 20h00.