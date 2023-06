Amadou Onana chez un champion d'Europe ?

Selon les journaux anglais, David Moyes, l'entraîneur de West Ham, souhaite que Amadou Onana succède à Rice. Ce désir aurait été exprimé avant même le départ d'Onana pour Goodison Park. Les Toffees pourraient envisager de le laisser partir moyennant environ 46 millions d'euros. Onana a été l'un des points positifs lors d'une campagne difficile pour Everton. Bien qu'il ne soit pas encore un produit fini, il démontre un potentiel extrêmement élevé.

West Ham est en position de force pour attirer des joueurs intéressants cet été, d'autant plus qu'ils participeront à l'Europa League la saison prochaine. De plus, les fonds provenant de la vente de Rice permettront au club de tourner la page après une année difficile à domicile.

West Ham are interested in acquiring the services of Amadou Onana.



– @reluctantnicko pic.twitter.com/cFbF7zy0Pa