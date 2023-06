Alieu Fadera et Antoine Bernier en sont l'illustration : il y a des affaires à saisir chez les relégués

A l'heure où les budgets transferts sont de plus en plus réduits, le marché des joueurs relégués en D1B avec leur club prend de l'importance.

Il n'a été annoncé officiellement qu'il y a une semaine. Pourtant, le transfert d'Antoine Bernier de Seraing à Charleroi était ficelé depuis fin avril, dès la relégation des Métallos actée. De quoi lancer le mercato des Zèbres, toujours à l'affût de bonnes affaires. Dans cette optique, ils ne pouvaient pas passer à côté du filon des joueurs appartenant aux relégués en D1B. Et la veine des profils susceptibles de renforcer d'autres clubs de l'élite est loin d'être tarie.

C'est ainsi que Genk a déposé quatre millions pour arracher Alieu Fadera à Zulte Waregem. Malgré la descente, le Gambien de 21 ans a prouvé qu'il avait largement le niveau pour continuer à prester en D1A grâce à sa percussion sur le côté gauche.

L'illustration d'un compartiment offensif qui aura permis à Zulte d'y croire jusqu'au bout. Comme Fadera, Jelle Vossen (9 buts) et Zinho Gano (12 buts en 20 matchs) rendraient de fiers services à bon nombre de clubs de première division, et ce malgré l'absence de plus-value à la revente.

Dans l'ombre du trio, Alioune Ndour, débarqué du championnat norvégien un an plus tôt, a également montré un potentiel certain (6 buts et 4 assists) en 12 titularisations en championnat. Mais au vu de la volonté de Zulte Waregem de garder une équipe forte afin de remonter tout de suite au plus haut niveau, il faudra, à l'image de Fadera, mettre le prix pour y débaucher les meilleurs éléments.

La situation est plus confuse à Seraing. Dans la foulée du départ d'Antoine Bernier, d'autres hommes forts pourraient quitter le Pairay. On pense notamment à Marius Mouandilmandji, auteur de 11 buts pour sa première saison en division un et en fin de contrat.

L'avenir de Christophe Lepoint est tout aussi incertain. Le joueur de 38 ans n'a pas prolongé et est convoité par plusieurs formations de D1B. Autre joueur libre, Junior Marsoni a également montré son utilité par son volume de jeu sur le côté droit, tout comme Morgan Poaty sur l'autre flanc.

Troisième descendant, Ostende pourrait aussi voir partir plusieurs cadres. Longtemps blessé, le milieu de terrain Cameron McGeehan a montré son importance dans le jeu de l'équipe. Devenu international Nord-Irlandais, il est libre de tout contrat. Son compère dans l'entrejeu Nick Bätzner a également montré de bonnes choses. L'allemand de 23 ans pourrait passer sa dernière année de contrat ailleurs qu'en D1B.

Malgré une fin de saison où ils ont disparu des radars, certains profils belges (un critère toujours utile pour rentrer dans les quotas de la Pro League) comme Robbie D'Haese et Indy Boonen pourraient être utiles sur base de ce qu'ils ont montré il n'y a pas si longtemps.