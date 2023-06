Ca ressemble à la dernière chance pour Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden devrait donc revenir au Standard de Liège. Un cri du coeur, un appel à l'aide aussi, pour un retour en forme de dernière chance.

Le chiffre est très inquiétant : depuis 2021 et son départ du Standard, Zinho Vanheusden n'a disputé... que 24 matchs. Tout le monde se rappelle de ce funeste 1er novembre 2021, quand Vanheusden, mal retombé lors d'un duel face au KVO, hurle à la mort, ligaments du genou rompus.

Cette blessure, qui l'a privé d'une bonne partie de sa saison 2020-2021, n'était pas la première, ni la dernière pour le Diable Rouge (1 cap). Fin 2017, il se rompait déjà les ligaments croisés du genou ; en 2019, Zinho devait de nouveau se faire opérer au genou.

© photonews

Une fois de retour en Italie, prêté au Torino, rebelote : l'ex-capitaine du Standard souffre de problèmes musculaires et d'une rechute au genou qui le placent dans un état proche de la dépression, confessait son père à l'époque. Et on peut le comprendre : considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, Zinho Vanheusden voit sa carrière lui passer sous le nez.

Alors, l'espoir est-il permis en 2023 ? La saison de Vanheusden en prêt à l'AZ Alkmaar a également été pourrie par les blessures, a priori de nature différente (notamment une fracture du pied). Elles soulignent cependant sa fragilité évidente : est-il encore capable d'enchaîner les matchs au plus haut niveau ?

Rien de tangible ne permet d'espérer un retour au premier plan de Vanheusden

La réponse est probablement non... pour l'instant. Mais les supporters liégeois restent enthousiastes, et pour cause : peu de Rouches ont autant marqué Sclessin que Vanheusden ces 5 dernières années, tant par leur talent que par leur leadership.

Que Vanheusden, en 2023, puisse encore faire rêver le public liégeois en dit long sur son statut, car rien de tangible ne permet d'espérer un retour au premier plan. Mais c'est peut-être parce que Sclessin croit tant en lui que Zinho Vanheusden peut réussir ce pari... qui ressemble tristement à une dernière chance, à 23 ans seulement.