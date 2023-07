Un surprenant départ se dessine à La Gantoise

La Gantoise doit déjà craindre le départ de plusieurs joueurs clés cet été. Michael Ngadeu a déjà pris la décision de partir il y a quelques mois, et il en va de même pour Joseph Okumu.

En effet, selon Het Nieuwsblad, le défenseur exerce une pression pour un transfert de La Gantoise. Le joueur kényan de 26 ans avait déjà exprimé son souhait de changer de club l'été dernier, mais le transfert ne s'était pas concrétisé. Cependant, la situation pourrait être différente cet été.

Okumu était l'un des défenseurs réguliers de La Gantoise, ayant disputé 45 matchs pour les Buffalos. Son transfert lors de l'été 2021 avait coûté 3,50 millions d'euros, mais il devrait rapporter à La Gantoise un montant bien supérieur.

Ainsi, La Gantoise risque de voir un autre joueur important partir. En plus du départ de Ngadeu à la fin de la saison, Bruno Godeau, Vadis Odjidja, Darko Lemajic et Sulayman Marreh ont également quitté le club. Davy Roef, Hugo Cuypers et Gift Orban pourraient également été transférés.