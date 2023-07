Van Crombrugge, ça s'accélère

Le cas Hendrik Van Crombrugge fait beaucoup parler à Anderlecht. Le gardien de but et ancien capitaine des Mauves doit partir cet été.

Pour récuperer le portier de 30 ans, qui n'a plus joué depuis le changement de direction sportive et de coach au RSCA, un club se positionne de manière insistante : le KRC Genk.

Le vice-champion de Belgique parle avec Anderlecht depuis plusieurs semaines. Il veulent en faire la doublure de Maarten Vandevoordt.

Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, Genk s'impatienterait et demanderait à Anderlecht de se montrer clair quant à ses conditions. Les deux clubs discuteraient désormais d'un transfert sec et définitif. Genk ne voudrait pas d'un prêt, et évaluerait ses autres options.

Van Crombrugge, quant à lui, verrait un départ vers Genk comme une bonne étape pour sa carrière.