Anderlecht s'attaque à une cible... de Ronny Deila

Le Sporting d'Anderlecht passe à l'offensive ! Alors que le stage démarre samedi, Jesper Fredberg veut amener des joueurs à son entraîneur et pense à Louis Patris, latéral d'OHL.

Selon les informations du Nieuwsblad, le RSC Anderlecht passerait à l'offensive pour Louis Patris (22 ans). Les Mauves souhaiteraient s'attacher les services du latéral d'OHL, et auraient déjà fait plusieurs offres jusqu'ici refusées par le club louvaniste ; la dernière offre en date, cependant, serait de 4 millions d'euros.

Un montant revu à la hausse qui pourrait cette fois suffire pour convaincre OHL, et le but est que le transfert puisse être rapidement réglé : Anderlecht veut emmener Patris en stage, dès ce samedi, en Autriche. Brian Riemer manque de backs (comme nous l'expliquions), et un arrière droit polyvalent comme Patris pourrait notamment compenser la blessure d'un Amir Murillo dont un départ n'est qui plus est pas à exclure.

Un autre club espérait s'offrir les services de Louis Patris : le FC Bruges. Ronny Deila serait en effet fan de l'international Espoirs, qui a récemment disputé l'Euro U21 et reste sur une superbe saison (35 matchs, 2 buts, 8 assists). Si Bruges se fait devancer sur ce dossier, cela pourrait rapprocher Thomas Meunier du Jan Breydel, du moins si les Blauw & Zwart débloquent les fonds suffisants...