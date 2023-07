L'Antwerp allonge les millions pour sa priorité de l'été

Les Anversois espèrent acquérir Calvin Stengs de manière définitive. Les négociations avancent avec Nice.

Repositionné plus bas par Mark van Bommel, Calvin Stengs a été l'une des clés de la fin de saison en force grâce à sa technique en mouvement et sa capacité à éclaircir le jeu. Si bien qu'au Bosuil, on fait tout pour convaincre Nice de le céder.

Prêté par les Aiglons, le milieu offensif néerlandais avait coûté la coquette somme de 15 millions au club français, ce qui ne facilite pas les négociations, tout comme les trois ans de contrat lui restant sur la Côte d'Azur.

Pourtant, selon une source proche du joueur citée par le Nieuwsblad, l'Antwerp est confiant quant à une issue favorable. Un contrat de quatre ans attendrait Stengs au Great Old. Le titre et les perspectives de Ligue des Champions ont sans doute également joué leur rôle.