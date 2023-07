Les déclarations d'Islam Slimani qui vont rassurer à Anderlecht

En quelques mois, Islam Slimani (35 ans) s'est refait une santé au RSC Anderlecht. L'aventure de l'attaquant algérien au Lotto Park n'est peut-être pas encore terminée.

En effet, alors que la tendance semblait être à un départ définitif du joueur du RSCA cet été - soit à la fin de son contrat, les nouvelles seraient plus contrastées : Slimani et Anderlecht discuteraient encore autour d'une prolongation.

Et, au vu des propos lâchés par l'Algérien dans une interview accordée à L'Equipe, il semble être désireux de continuer l'aventure à Bruxelles.

"Rester serait l'idéal. Je me suis bien senti à Bruxelles et j'ai adoré ce club. On a des échanges, on va voir quelle tournure cela va prendre dans les prochains jours", a déclaré Slimani, qui a donné tort à tous ceux qui le voyaient déjà comme un flop.

"Ce transfert à Anderlecht a été une libération pour moi. La manière de jouer d'Anderlecht me correspondait mieux que celle de Brest. J'avais besoin d'une équipe qui attaque. J'ai mis des buts très vite et ça a favorisé mon adaptation et mon intégration."