Une nouvelle saga Mbappé, comme chaque été : "Personne n'est plus grand que le club !"

Kylian Mbappé est au centre des débats chaque été au PSG. Ce ne sera pas différent cette fois.

Kylian Mbappé est gratuit dans un an. L'un des meilleurs joueurs du monde, évalué à 180 millions d'euros, pourra rejoindre gratuitement le club dans son choix l'été prochain s'il ne prolonge pas son contrat avec le Paris Saint-Germain... et c'est une situation qui ne plaît pas du tout au président parisien.

Dans une interview accordée au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message clair, en forme d'ultimatum, à sa star. "Le meilleur joueur du monde ne peut pas partir gratuitement. Nous voulons qu'il reste, mais nous ne voulons pas qu'il parte gratuitement dans un an", affirme le président du PSG.

"C'est très décevant car Kylian est un gentleman et partir gratuitement, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai appris ça, j'ai été choqué et déçu", ajoute Al-Khelaïfi, qui prévient Mbappé : "Il doit se décider d'ici une ou deux semaines, sinon, la porte est ouverte. Personne n'est plus grand que le club".

Le PSG aimerait donc une prolongation de Mbappé... ou un départ dès cet été. Problème : aucun club ne peut se permettre le transfert du Français. Une situation sans issue...