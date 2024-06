Marc Brys a réussi ses débuts avec le Cameroun, mais pousse un coup de gueule sur la situation

Marc Brys a, contre vents et marées, réussi ses débuts avec le Cameroun. Mais le sélectionneur des Lions Indomptables espère désormais que les choses vont s'améliorer.

Le Cameroun a largement battu le Cap Vert (4-1) pour les grands débuts de Marc Brys sur le banc. Des débuts sur fond de conflit surréaliste entre le ministère des sports camerounais et le président de la fédération, Samuel Eto'o. Ce dernier fait tout pour compliquer la tâche de Brys, dont il ne voulait pas à la tête de la sélection.

Mais Marc Brys a tout de même fini par obtenir gain de cause, même si le contexte était très délicat. Et il a profité de sa victoire pour exprimer sa frustration. "Il faut que ce soit plus facile pour entraîner, pour préparer les matchs. On ne peut pas le cacher", reconnaît-il au micro de Camfoot.

"Il y a toujours quelque chose. Ca m'énerve beaucoup, bien sûr. Mais on ne va pas commencer à pleurer, on ne va pas commencer à se bagarrer", relativise Marc Brys. "On a trop de travail pour ça. Mais ce n'est pas productif pour les 30 millions de Camerounais".

L'ancien coach d'OHL s'est retrouvé pris dans un conflit interne qui le dépasse. "Je suis apolitique, je suis venu ici pour faire mon job et je veux le faire au mieux de mes capacités. Nous verrons les résultats, mais je souhaite que ce soit un peu plus facile et que tout le monde commence à travailler ensemble".

Le Cameroun affronte l'Angola à l'extérieur ce mardi, à 21h. Actuellement, les Lions Indomptables sont premiers de leur groupe avec 7 points, ex-aequo avec la surprenante Lybie.