OFFICIEL : Ostende annonce une grande étape dans sa reconstruction

Le KV Ostende a récemment mis la clé sous la porte. Le club côtier disparait ainsi du monde du football professionnel.

Le KV Ostende a connu une saison 2023-2024 cataclysmique. Pourtant, malgré les retraits de points, les Côtiers étaient parvenus à se maintenir sportivement en Challenger Pro League.

Mais finalement, les vieux démons sont venus frapper à la porte. Ostende, suite à l'échec dans la procédure de rachat, a du déclarer la faillite.

Cependant, ils sont proches de réaliser une fusion avec un autre club, le KSV Dixmude, qui vient d'être promu en D3 VV. Cela leur empêchera de recommencer au plus bas niveau, en P4.

Le KV Ostende a annoncé que la fusion était en très bonne voie ce lundi, par voie de communiqué. "La semaine dernière, plusieurs discussions ont eu lieu entre le conseil d'administration du KSV Diksmuide, une délégation de l'ancien KVO et de l'équipe de jeunes d'Ostende, et la ville d'Ostende. Les nez pointent dans la même direction pour lancer une grande histoire de football commune qui préserve l'identité du KV Oostende et du KSV Diksmuide."

"Le groupe de parties prenantes (du KV Ostende) - anciens membres du conseil d'administration, présidents d'honneur, supporters, sponsors, anciens joueurs, personnel (des jeunes), ambassadeurs - a accepté à l'unanimité de poursuivre les négociations avec KSV Diksmuide. Toutefois, cet accord n'est pas encore finalisé. Les discussions à ce sujet se poursuivront dans les prochains jours en toute sérénité et discrétion", poursuit le communiqué.