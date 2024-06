C'est officiel : Koen Casteels quitte l'Europe et fait un choix lucratif

En fin de contrat à Wolfsbourg, Koen Casteels avait déjà annoncé son départ et on s'attendait à ce qu'il signe en Arabie Saoudite. C'est désormais officiel.

Koen Casteels a fait son choix. À 31 ans, le gardien de but quitte non seulement Wolfsbourg, mais l'Europe : il a officiellement signé à Al-Qadsiah, champion de D2 saoudienne et promu en Saudi Super League. Il y a signé un contrat pour trois saisons, jusqu'en 2027.

Casteels était l'une des cibles du RSC Anderlecht en cas de départ de Kasper Schmeichel, mais rapidement, le Diable Rouge s'est avéré trop cher pour Jesper Fredberg sur le plan salarial. Après 9 saisons à Wolfsbourg, Koen Casteels s'en va libre et quitte l'Europe pour la première fois de sa carrière.

Il s'agit du cinquième club de la carrière de Casteels, après Genk, Hoffenheim, le Werder Brême et Wolfsbourg. Le n°1 des Diables Rouges à l'Euro 2024 a cumulé près de 300 matchs en Bundesliga durant son passage.

À Al-Qadsiah, Koen Casteels remplace un gardien lui aussi connu en Europe : Joel Robles (33 ans), en fin de contrat et qui ne prolongera pas. L'ancien d'Everton et du Bétis avait signé en Arabie Saoudite en 2023.