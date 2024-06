Du mouvement à Anderlecht...aussi chez les Futures : "Ils sont prêts à intégrer l'équipe première"

Anderlecht met un point d'honneur à faire progresser ses jeunes. Cette saison, il y avait systématiquement quatre ou cinq produits de Neerpede sur la feuille de match. Mais cela fait déjà un certain temps - à l'exception de Théo Leoni - qu'aucun n'a réussi à percer.

Anderlecht voudra à nouveau compter sur ses jeunes. Cependant, il n'y a pas beaucoup de joueurs prêts à faire le grand saut pour le moment, selon Jesper Fredberg. "Nous avons une bonne équipe chez les Futures, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs prêts à intégrer l'équipe première pour le moment", a-t-il déclaré lors d'une entrevue avec les supporters.

"Nunzio Engwanda et Nathan De Cat sont de grands talents et ont la possibilité de participer au stage estival. Mais ces garçons ont 15 et 16 ans, donc il ne faut pas attendre trop d'eux pour le moment."

L'objectif premier reste de réaliser une bonne saison avec les Futures en Challenger Pro League la saison prochaine. "Les Futures sont également une équipe importante en soi, et nous allons continuer à nous renforcer sur le marché des transferts. Nous voulons également être compétitifs à ce niveau-là."

Fredberg reconnaît qu'il faudra du temps avant que de nouveaux talents émergent, mais Tristan Degreef et Amando Lapage sont quant à eux prêts à être promus en équipe A. "Il y a d'énormes talents dans les catégories de jeunes inférieures. L'avenir s'annonce très prometteur avec ces générations", a continué Fredberg.

"Nous avons perdu un joueur clé (Jelle Driessen), mais tous les autres sont restés et nous avons recruté 7 à 8 des plus grands talents. Nous avons en fait passé une année très positive en termes de détection et de rétention de talents."