Le départ de Reno Wilmots, celui d'un autre joueur, l'arrivée des remplaçants : Pierre François et Gaëtan Englebert se sont livrés sur le mercato du RFC Liège

Le RFC Liège a repris le chemin des entraînements, ce lundi. Le moment choisi par Pierre François et Gaëtan Englebert pour une conférence de presse, afin d'évoquer, entre autres, le mercato Sang & Marine.

Le RFC Liège a repris les entraînements, ce lundi 10 juin. Une première préparation de deux semaines et demie, suivie d'une pause jusqu'à début juillet et les cinq dernières semaines avant la reprise du championnat. Cet après-midi, Gaëtan Englebert et Pierre François se sont présentés devant la presse afin d'évoquer, notamment, le mercato des Sang & Marine.

"On a fait signer tous ceux qui arrivaient en fin de parcours. Benjamin Lambot d'abord, puis Zakaria Atteri et Lucca Lucker, qui ont signé de nouveaux contrats de deux ans. On a aussi prolongé les contrats qui venaient à échéance de Maxime Cavelier et Ryan Merlen. Sont partis, de manière prévisible, Benjamin Van den Ackervecken et Émilien Massart. Normalement, Tom Panepinto devrait également rejoindre un autre club. D’après les mails reçus aujourd’hui, cela semble se confirmer.", a déclaré Pierre François, qui ne s'est pas exprimé sur l'identité de ce club.

"Le seul vrai départ est celui de Reno Wilmots, qui bénéficiait d’une clause de sortie. Il semble vouloir l’actionner aujourd’hui. Précisément parce que ce départ est programmé, nous avons cherché à l’anticiper en recrutant Théo Pierrot (NDLR : comme nous vous l'avions annoncé, ce week-end). Un accord a été trouvé pour un contrat de deux saisons. Cela ne termine pas le recrutement du club, mais l'équipe n’aura, toutefois, pas un visage tout à fait différent."

✅ 𝗧𝗵𝗲́𝗼 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗼𝘁 𝗮 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 !



📄 Formé au FC Metz, Théo a rejoint Seraing en 2015 où il a connu 2 montées en 7 saisons. Après 16 rencontres en D1A, il a été transféré à Lommel en janvier 2022 puis prêté au Patro en 2023-2024. pic.twitter.com/xx4FPnozpo — RFC Liège (@rfcliege) June 10, 2024

Gaëtan Englebert a donc revu, ce lundi, ses joueurs à l'œuvre pour la première fois depuis six semaines, environ. Le T1 Sang & Marine qui, suivi par STVV, a prolongé son contrat à Rocourt, est satisfait de cette première séance.

"Sur la reprise, on est content de ce qu’on a vu et du groupe. Les titulaires de la saison dernière sont toujours là, mais on sait qu’avec seize joueurs de champ, on ne peut pas tenir une saison. On va essayer de trouver des joueurs qui entrent dans les conditions du club, financièrement et dans la mentalité. Peut-être chercher des joueurs polyvalents, qui peuvent remplir plusieurs positions, à part pour le poste d’avant-centre, ou il faudra un profil particulier."

Adriano Bertaccini n'a pas encore été remplacé. Gaëtan Englebert a trouvé plusieurs solutions durant le deuxième tour, mais ces solutions ne sont, à long terme, pas viables.

"On ne peut pas commencer la saison avec un seul attaquant. Il y a moins de concurrence à l’une ou l’autre position du terrain, on va donc voir si on peut trouver des joueurs qui peuvent pousser ceux présents à être meilleurs, voire prendre leur place. C’est notre travail des prochaines semaines. Quand on reprendra la préparation, en juillet, ce serait bien d’avoir une majorité de joueurs présents pour avoir une équipe qui travaille vers le début du championnat."

Le RFC Liège cherche, au minimum, un attaquant de pointe

"On cherche des solutions offensives. Atteri a montré qu’on pouvait compter sur lui, il a un profil particulier. On doit d’adapter aux joueurs qu’on a, mais aussi avoir des solutions de rechange et des profils différents en cas de problème. C’est là qu’on doit se renforcer. L'année dernière à Bruges, on a dû jouer avec des milieux offensifs comme attaquants. On peut faire ça deux ou trois fois sur une saison, mais ce n’est pas une solution sur le long terme."

Ce lundi, pour la reprise, pas moins de six joueurs étaient testés par le staff liégeois. Théo Pierrot, donc, ainsi que cinq autres invités surprises. De futures recrues Sang & Marine ? Ce n'est pas dit...

"On avait 16 joueurs de champ. Même pour un entraînement, c’est mieux d’être plus. Des joueurs sollicitent le club, on a beaucoup de propositions. Parfois, on regarde sur un ou deux entraînements, c’est pourquoi il y avait plusieurs tests aujourd’hui. Mais il n’y a rien de particulier à noter pour le moment. Il y a tellement de joueurs disponibles, de joueurs qu'on nous propose que ce n’est pas toujours évident de faire le tri. Ça veut aussi dire qu’il y a des possibilités de renforcer l’équipe avec les bons profils. On a encore du temps pour le faire, c’est pourquoi ce n’est pas très urgent pour le moment" a conclu Gaëtan Englebert.